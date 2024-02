Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında biraraya gelen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları ile bayram ikramiyelerindeki olası artışların olduğu toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yeni yılın 2. kabine toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdik. Pek çok kritik konuyu ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabine gündemimizin en önemli konularından biriydi. Son kabinemizden bu yana yaptıklarımızı hatırlatmak istiyorum. Türkiye şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır. Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve savaşlar kesintisiz sürüyor. Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Turizm gelirimiz, 2023'te bir önceki seneye yüzde 17 arttı. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyonu buldu. Turizmdeki bu başarıyı muhalefetin ve bazı faşist çetelerin turizmi baltalamaya yönelik propagandalarına rağmen elde ettik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Ekonomi programımızın müspet yansımalarını net bir şekilde göreceğiz.

Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek, insanlı hava misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı, görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkesine döndü, biz de kendisini kabul ettik. İlk uzay misyonumuzun gençlerimizde bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her alanda yaptığı şeyleri değersizleştirmeyi marifet zannedenler, ne yazık ki burada da rahat durmadı. Bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği yılları bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Yalova Sefine tersanesinde katıldığımız tek bir törenle TCG Derya'yı, TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen silahlarımızı, Marlin Sida'yı kısacası çok sayıda savunma sanayi ürününü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silahlarımızın donanmamıza hayırlı olmasını diliyorum.

"F-16 KARARINDAN MEMNUNUZ"



F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kalkmasının ardından Türk Savunma Sanayimiz daha da büyüyecektir. Reisi'yi 24 Ocak'ta misafir ettik. İmzaladığımız 10 farklı anlaşma ikili ilişkilerimizi geliştirmenin güzel bir ifadesidir. Milli Güvenlik Kurulumuzun, Ocak ayı toplantısında sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı değerlendirmeye tabi tuttuk. Şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. Türkiye, terörü kaynağından yok etme stratejisiyle terörü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetimizi Irak makamlarına iletti.

Siyaset kulvarında partimizin ve Cumhur İttifakımızın adaylarının tanıtımını yaptık. 31 Mart seçim beyannamesini kamuoyumuzun takdirine sunduk. İzmir'de şehir hastanemizi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Gayrettepe-Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağladık. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem uzunluğu 338,5 kilometreye çıkmıştır. Şu an toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. 'Ulaştıran İstanbul' parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerindeki uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız.

Yaklaşık 10 yıllık çabanın neticesinde hayata geçirdiğimiz Diyanet Akademisi'nin ilk mezunlarını 1 Şubat'ta külliyemizde ağırladık. 4 bin 537 aday din görevlimize görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Diyanet camiamız, Asım'ın neslinin yetiştirilmesinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin ruh, beden, gönül sağlığına yönelik tehditlerin arttığı günümüzde hademe-i hayrat olan din görevlilerimizden daha fazla gayret bekliyoruz. İtalya Başbakanı Sayın Meloni'yi kabul ederek, AB tam üyelik sürecimiz, savunma sanayi alanında işbirliği, ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijer Başbakanı ve heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu. Afrikalı kardeşlerimizle işbirliğini her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.



"İKİ AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ"



Geçen sene 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en yıkıcı depremini yaşadık. 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. Kaybettiğimiz 53 bin şehidimizi bir kez daha yad ediyoruz. Depremin 1. yıl dönümünde konutların teslimini yapmak, hem de acılarına ortak olmak için bölgedeydik. Yeniden inşa çalışmaları kesintisiz sürüyor. Sadece ziyaret ettiğimiz 5 ilimizde kuralarını çekerek, hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut ve köy ev sayısı 31 binin üzerindedir. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Devam eden dönemde de 15-20 bin konutu sahibine kavuşturacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Deprem bölgesinde sadece konut inşa etmiyoruz. Alt yapı üst yapı çalışmalarını da biz yapıyoruz. İstihdamı ve üretimi canlandıracak projeleri devreye alıyoruz. İskan ve İstihdam temasıyla yürüttüğümüz deprem bölgesi şehirlerimizi savunma sanayi merkezleri haline getirecek yatırımlardır. Ziyaretlerimizde bu müjdeleri paylaştık. Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız. Aile Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlıyoruz.



"TÜRKİYE ARTIK BAMBAŞKA BİR LİGİN OYUNCUSUDUR"



Son 10 yıldır her seçimi dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma, provakatif çıkışlara kadar her türlü oyun devreye soruldu. Halbuki artık siyaseti, toplumu, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var. Geçtiğimiz mayıs seçiminde milletimiz bunu bir kez daha ispatladı. Yüzlerine çarpılan gerçeğe rağmen mahalli idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların İnşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu ülkenin rahmetli Menderes'le birlikte 1950'de başlayan demokrasi ve kalkınma yolculuğunu 1960 darbesiyle kesenlerin, hemen ardından yeniden toparlanan siyasi ve ekonomik düzeni 1971 darbesi ve 1980 darbesiyle sabote edenlerin, rahmetli Özal'ın büyük Türkiye hayalini 28 Şubat'ta kesenlerin, yeniden darbe ve kaos silahına sarılanların, bu milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle, ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarına karşı verdiğimiz kavgayla geçti. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını sürdürdük. 2023 hedeflerimizin Türkiye Yüzyılı şahlanışının altyapısını inşa etmeyi başardık. Türkiye'nin 1960'lardaki 1970'lerdeki 1990'lardaki gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yer almasını önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler daha çok beklerler. Artık etrafı kan ve ateş çemberiyle çevrili olduğu halde güven, huzur, istikrarla Türkiye Yüzyılı idealini hayata geçirmek için hedeflerine ilerleyen bir Türkiye var. Sıkıntılarımız elbette var. Bir kısmı küresel ve bölgesel krizin yansımaları bir kısmı da ayağımıza takılan çelmelerin bedelleridir.



"MÜCADELE BAYRAĞINI YERE DÜŞÜRMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"



Dünyada Gezi olaylarıyla başlayıp, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren, PKK terörünün şehirlerimizi hedef alması, DEAŞ'ın sınırlarımızı hedef almasıyla yükselen, 15 Temmuz darbesiyle zirveye ulaşan, ekonomimizi mahvetme tehditleriyle genişleyen, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşıyla beslenen, 6 Şubat depremleriyle felakete maruz kalan, böylesine büyük sıkıntılar olup da hala hedeflerinden kopmayan, programlarını uygulayabilen bir başka ülke örneği var mıdır? Mücadele bayrağını yere düşürmeden devam ettik, devam edeceğiz. Bizim inancımızda karamsarlık umutsuzluk küfre eş değer sayılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığına hep birlikte ulaşacağız. Aksini iddia eden idrak yoksunluğundan yapmıyorsa bunun altına karanlık bir hesap yatıyordur. Türkiye, nice hesapları bozmuş ve cumhuriyeti kurmuştur.



"BATI, NETANYAHU'NUN KATLİAMLARINA GÖZ YUMUYOR"



Bu akşam, BAE Devlet Başkanının daveti üzerine dünya hükümetler zirvesine katılmak üzere Dubai'ye hareket ediyoruz. Onur konuğu olarak davet edildiğimiz zirvede ikili temaslar, devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Mısır Cumhurbaşkanı sayın Sisi'nin davetine icabetle Kahire'ye geçeceğiz. Sayın Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma gibi pek çok konuyu istişare edeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan saldırılar olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu sabah Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarılan 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah'a saldırdılar. Bu saldırılarda 100'den fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. 100'den fazla kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in bu pervasızlığının sebebi Batılı güçlerin 'tavşana kaç, tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken, Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar. İslam dünyasının da maalesef katliamların önüne geçme noktasında yetersiz kaldığını görüyoruz. Emirlikler ve Mısır'da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz? İnşallah buna bakacağız. Şimdiden görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.