Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini DUYURDU.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.