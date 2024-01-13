Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, saat 14.30'da İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan bir güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu.
Altun, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir" dedi.