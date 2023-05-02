Konya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 'petrol yok' diye beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden petrol üretmeye başladıklarını duyurarak, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduklarını açıkladı. Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol rezervinin çok yüksek kaliteye sahip olduğunu kaydetti.KONYA (İGFA) - Konya'da Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışları yapıldı.

"Onlar emri dağdan alıyor biz Allah'tan alıyoruz" diyerek muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye hazır mıyız" diye sorarak, Konya'nın gereken dersi 14 Mayıs'ta vereceğine inancının tam olduğunu söyledi.

İktidarlarının devamıyla 2. Nükleer Güç Santralini inşa edeceklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'dan sonra bu ikinci güç santralini de Sinop'a inşaa etmeyi planladıklarını söyledi.

"CUDİ'DE GÜNLÜK 100 BİN VARİL KAPASİTELİ PETROL BULDUK"

"Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini biz gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "Petrol yok diye kapatılan yerlerde yeni üretim başladı. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil kapasitesine sahip petrol keşfi gerçekleştirdik. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafede. Yerin 2 bin 600 kilometre derinliğinde. Günlük tüketimimizin 10'da birini karşılayacak bu rezervin milletin hayrına olacağından şüphe yok" diye konuştu.

Erdoğan, birilerinin terörün niçin bitmesini istemediğini anlamamız gerektiğini söyledi.

YENİ SAHANIN ADI ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN OLDU

Enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım attıklarını ifade eden Erdoğan, "Artık toplam değeri bile konuşmuyoruz. Yeni keşfin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Bu tarihi başarıda imzası olan Enerji Bakanlığımız, TPAO ve işçilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/Atw4Ut4YlMQ

HATAY'I KONYA'YA ZİMMETLEDİK

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya'mızda da deprem hissedildi. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediye ekiplerimizi deprem bölgesine sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konya'daki belediyelerimiz her ihtiyacı deprem bölgesinde karşıladı. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını bir yere koyun, Konya belediyelerinin yaptıklarını da diğer yere koyun. Konya hepsinde ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdi, nasıl millete hizmet edilir öğretti. Şov ve reklam yerine yaraları saran tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah el birliğiyle deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız" diye konuştu.