Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Samsunspor’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e dönen Samsunspor'u, tüm taraftarını ve Samsunlu kardeşlerimi tebrik ediyor, şimdiden önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.