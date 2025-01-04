Erdoğan, "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok." diyerek, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Başkanlık, paylaşımda Erdoğan’ın açıklamalarının, Türkiye’nin terörle mücadeledeki stratejik yaklaşımını ve kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, uzun zamandır devam eden PKK terör örgütüne yönelik operasyonların ve güvenlik önlemlerinin artarak devam edeceğini, teröristlerin teslim olmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.