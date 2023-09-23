Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 64 yaşında vefat eden kuzeni Mehmet Mutlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu, 64 yaşındaki Mehmet Mutlu geçen hafta kalp krizi geçirmesi sebebiyle Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp damarlarına stent takılan Mehmet Mutlu dün taburcu edildi, fakat sonra evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mutlu hayatını kaybetti.

Mutlu için bugün Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ile Mutlu‘nun ailesi ve yakınları katıldı.

İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mutlu’un naaşı Kasımpaşa’da Zindan Arkası Mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verildi.