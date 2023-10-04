Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İspanya'ya yapılacak ziyaret için davet almıştı. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bu önemli ziyaret için Erdoğan'ın yarın İspanya'ya hareket etmesi planlanıyordu.

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle İspanya ziyareti iptal edildi. Bu sağlık sorunu nedeniyle gerçekleşmeyecek olan ziyaret, ilerleyen tarihlerde yeniden planlanabilir.