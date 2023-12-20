Trakya'nın sevilen gazetecisi Şenol Goncagül, 3 Kasım'da beyin kanaması geçirdiği hastalık sürecinin ardından bugün yaşamını yitirdi. Goncagül, pandemi döneminde Kovid-19'a yakalanarak tam 23 gün boyunca entübe edilmiş, bu süreçte kalbi 3 kez durmuş ve organ yetmezliği nedeniyle 8 kez diyalize alınmıştı. "Biyonik Gazeteci" ve "Yedi canlı Şenol" olarak bilinen deneyimli gazeteci, 40 gün süren tedavi sonrasında normal servise alındıktan sonra dahi geçici felç yaşamıştı.

Lüleburgaz'ın önde gelen gazetecilerinden olan 56 yaşındaki Şenol Goncagül, Kırklareli'nin Yeşlyurt Gazetesi İnternet Haber Sitesi Yazı İşler Müdürlüğü görevini uzun yıllar üstlendi. 3 Kasım 2023 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Goncagül, beyin kanaması geçirdi ve tedavisi sürecinde birçok zorluğa göğüs germişti.

Goncagül'ün vefat haberi, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği sonucu geldi. İki kız babası olan deneyimli gazetecinin cenazesi, 20 Aralık Çarşamba günü Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesindeki Karşıyaka Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

Trakya bölgesinin hafızasına kazınan birçok olayı haberleştiren ve birçok ödül kazanan Şenol Goncagül, yaşadığı zorlu süreci pandemi hastalığıyla mücadele ederken anlatmıştı. Goncagül, hastalığı süresince geçirdiği yoğun bakım ve diyaliz süreçlerinde defalarca ölümden döndüğünü belirtmişti. Kendisine "Durumu çok ağır, her an kaybedebiliriz, hazırlıklı olun." denildiğini ve ailesinin günlerce endişe içinde hastane kapılarında beklediğini ifade etmişti.