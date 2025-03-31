Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmenin anti-semitizm olmadığını vurgulayan Yılmaz, bunun aksine, "Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır." dedi.

Yılmaz, İsrail’in saldırıları karşısında dünya toplumunun sessiz kalmasını istemesini eleştirerek, İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, aynı zamanda, Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünyadaki insan hakları savunucularının bu tür propagandaları boşa çıkaracağına ve er geç hakikatin yerini bulacağına inandığını ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan rahatsızlıkların ise hakikatin açıkça ifade edilmesinden duyulan korkudan kaynaklandığını belirterek, Filistin halkının haklı davasını ve iki devletli çözüm temelinde insanlığın ortak değerlerini savunmaya devam edeceklerini açıkladı.