Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gazetecileriyle gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının odak noktalarından biri, işçi emeklilerine yönelik ek zam çalışmaları oldu.

NTV'nin haberine göre Yılmaz, memur maaşlarındaki artışa da değinerek, seyyanen artışın enflasyonu yeterince yansıtmadığını belirtti. Bu nedenle memur emeklilerinin daha yüksek oranda bir artış elde ettiğini ifade etti. Özellikle Temmuz ayındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumunu değerlendiren Yılmaz, yılbaşı ve temmuz aylarındaki artışları birlikte ele almanın önemine vurgu yaptı. Bu dengeleme çabasının, tüm emeklilerin adil bir şekilde değerlendirilmesini amaçladığını belirtti.

En düşük emekli maaşı alanlara yönelik olarak Yılmaz, bu grupta çeşitlilik bulunduğunu ve bu durumu sosyal bir denge sağlama çabası olarak gördüklerini dile getirdi.

En düşük emekli maaşlarına dair yapılan düzenlemelerin sosyal adaleti sağlamaya yönelik olduğunu belirten Yılmaz, hükümetin bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda konuların ele alınacağını söyledi. Yılmaz, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı alanlarla ilgili olarak, "2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam başladı, asgari emekli diye bir kavram yoktu, 2018 ve 2019’larda ilk defa hukukumuza girdi Meclis'te bir kanuni düzenlemeyle. O tarihten bu yana da çeşitli zamanlarda artışlar yapılarak bugün işte 7 bin 500 gibi bir kanuni ücret söz konusu. Burada da şöyle bir ayrım oluyor, normalde primle maaş dengesi, sosyal güvenliğin özü bu. Ne kadar çok prim, ne kadar uzun süre prim öderseniz maaşınızın o kadar yüksek olması gerekiyor, sistemin mantığı bu. Ama bazı emekli aylıklarının şu veya bu sebeple, düşük prim ödeme olabilir, az süre çalışma olabilir, burada bu işi daha iyi bilen uzman arkadaşlarımız da var. Ücreti düşük olanlar var, bunları 7 bin 500’e kanunla getirdiğinizde kök ücret düşük kaldığı için bir sonraki oransal artışlarda sorun yaşanabiliyor, böyle bir durumla karşı karşıyayız doğrusu. Bir taraftan da normal primiyle bu civarda yine maaş alanlar var, şimdi ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani kök ücreti de 7 bin 500 civarında olan bir topluluk da var, dolayısıyla o sayıların hepsini kök ücreti 7 bin 500’den düşük diye görmemek lazım, 7 bin 400 vardır, 7 bin 300 vardır, en düşük 5 bin-5 bin 500’ler civarında diye biliyorum, ama burada bir skala var. Ona yakın olan kök ücreti olan var, daha uzak olan var, buralarda da bir anlamda bir sosyal denge anlamında kanuni düzenlemeyle oluyor bunlar biliyorsunuz, idari kararla gerçekleşen şeyler değil, bir kanun gerekiyor."

Maliye Bakanı Yılmaz, konut kirasındaki yüzde 25 zam sınırına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, asıl hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu çerçevede kira zamlarına gerek duyulmamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili bir çalışmanın şu an için söz konusu olmadığını ifade eden Bakan, ancak ekonomiye canlılık katma amacıyla yastık altındaki döviz ve altın tasarruflarını ekonomiye kazandırma çabalarının devam ettiğini söyledi. İç tasarruf oranlarını artırma ve ekonomiyi güçlendirme hedefine yönelik çeşitli önlemler üzerinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, ekonomik istikrarın sürdürülmesi adına çeşitli tedbirlerin hayata geçirileceğini ifade etti.