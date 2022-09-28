Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü 4. Dünya Göçebe Oyunları için Bursa'ya geliyor.

Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 29 Eylül - 02 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek. Göçebe kültür yaşam tarzını korumak ve ata sporlarını yaşatmak amacıyla ilki 2014 yılında Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, üç kez bu ülkede gerçekleştirildikten sonra bu yıl Türkiye'de yapılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak.

PROGRAM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4. dünya göçebe oyunları açılış törenine katılım programı belli oldu. Program şöyle;

16:00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tören alanına teşrifi. 16:00-18:00 Cumhurbaşkanlığı çadırında diğer başkanların ağırlanması, ağaç dikimi töreni, toplantı. 18:00-19:15 Tören başlangıcı, kortej geçişi. 19:30-20:45 Açılış seremonisi. 20:45- 21:00 Dünya Göçebe Oyunları filmi gösterimi ve Tanrı Dağları’ndan getirilen suyun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunumu. 21:00-21:30 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları. 21:30-21:45 Tören sonu Havai fişek gösterileri.