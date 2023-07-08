Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Muğla’da ikinci etabı ise İstanbul’da gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul ve Muğla Valiliğinin iş birliğiyle, DHL ana sponsorluğunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışında dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek.

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışına geçtiğimiz yıl 135 ekip, 1000’den fazla yelkenli sporcusu katılmıştı. Yarışlara katılmak için bu yıl da yerli, yabancı en iyi yelken ekiplerinin hazırlıkları sürerken, Muğla etabına 60’dan fazla ekibin ve 500’den fazla sporcunun katılması bekleniyor.