Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda tahıl koridorunun uzatılması, memur ve emeklilerin toplu sözleşmesi, ekonomik gelişmeler ile önemli iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretleri değerlendirilecek. Tahıl koridoru anlaşması ile ilgili süreç değerlendirilecek.

Toplantıda ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele konuları da ele alınacak.

Memur ve memur emeklisinin durumu, kamu toplu sözleşme görüşmeleri de toplantıda ele alınacak konular olacak.