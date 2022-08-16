T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanun uyarınca 97 Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların 12.09.2022 – 26.09.2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurmaları ve istenilen belgeleri son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar (saat 18:00'e kadar) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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