Bursa'da 27 yaşındaki Arda T.'nin, kıskançlık krizine girerek eski nişanlısı Elif B.'nin sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye silahla saldırması, ardından bir genç kızı ormanlık alana kaçırıp yaralaması ve intihar etmesi olayı savcılık tarafından çok yönlü olarak soruşturuluyor. Olayın şokunu yaşayan Elif B., "Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum," dedi.

İlk olay, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Arda T. (28) eski nişanlısı Elif B.'yi (27) bulup, 16 AVH plakalı hafif ticari araçla kızın yeni sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye geldi. Araçtan inen Arda T., pompalı tüfekle kıraathaneye ateş açtı. Daha sonra Elif B.'yi zorla götürerek bölgeden uzaklaştı.

Kıraathanenin üst katındaki bir evin balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Yusuf bebek, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arda T., 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait 16 BCS plakalı otomobili silah zoruyla gasp ederek kaçtı. İlk olayda kullandığı hafif ticari araç ise yol ortasında kaldı. Polis, bu araçta tüfek ve tabanca buldu.

Arda T.'nin aracı gasp etmesi ve kıraathaneye ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arda T. ile Elif B.'nin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Dron destekli arama çalışmaları sonucunda araç terk edilmiş halde bulundu.

100 kişilik polis ve jandarma ekibi bölgeyi abluka altına alarak şüphelilere yaklaştı. Polislerin geldiğini gören Arda T., Elif B.'nin bacaklarına ateş etti ve ardından intihar etti. Elif B. hastaneye kaldırılırken, Arda T.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Elif B., ifadesinde Arda T.'nin kıskançlık nedeniyle kendisini kaçırdığını, kıraathaneye ateş açtığını ve ormanlık alanda kendisine zarar verdiğini anlattı. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını belirtti.