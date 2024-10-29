29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla Heykel’deki tören alanını dolduran vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı, Bursa Valiliği’nin düzenlediği programla kutlandı. Vatandaşlar, Atatürk Caddesi’ndeki törene büyük ilgi gösterdi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, askeri araçla halkı selamladı. İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Ayyıldız, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Program, tören geçişinin ardından tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarında da etkinlikler düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Kurtuluşun Bursa Hikayesi’ adlı sergi, BURULAŞ tarafından Merinos İstasyonu’nda ‘Cumhuriyeti Senden Öğrendik’ adlı sergi, Bursalılarla buluşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından ‘Cumhuriyet Bayramı’ temasıyla hazırlanan etkinlikte ise, büyük bir panoya çiçek yerleştirip boyayla parmak basan Bursalılar tarafından Atatürk ve Türk Bayrağı silueti oluşturuldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Mihraplı Parkı’nda düzenlenen ‘Futbol Şampiyonası Cumhuriyet Kupası ve Basketbol Şampiyonası Cumhuriyet Kupası’nda ise takımlar kıyasıya mücadele etti. Orhaneli’nde ise 29 gencin katılımıyla rafting etkinliği düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Cumhuriyet’in kurulmasına katkı sağlayan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere herkese minnet borçlu olduklarını belirten Başkan Bozbey, “Cumhuriyet’in Bursa’da büyük bir coşkuyla kutlandığını görmek beni son derece mutlu ediyor. Valiliğin programıyla başlayan kutlama törenleri akşama kadar devam edecek. Akşam da Nilüfer’de yıllardır geleneksel hale gelen, Türkiye’nin dört bir yerinden insanların katıldığı coşku dolu yürüyüş ve kutlama törenimize tüm Bursalıları davet ediyoruz. Cumhuriyet’i coşkuyla hep beraber kutlayacağız. Cumhuriyet’imizin değerlerine, ilke ve devrimlerine, ülkenin bağımsızlığına hiç kimse halel getiremez. Bizler Cumhuriyet’i koruyacağımıza ant içtik. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında refah seviyesinin yükseldiği, vatandaşların huzur ve güveninin arttığı, çağdaş medeniyetler seviyesine yükseldiği bir dönemi istiyoruz. Hep beraber bunu sağlayacağız. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.