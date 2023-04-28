25 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak park ile Ankara’nın Başkent olmasından sonra artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen Cumhuriyet Dönemi eseri ‘Kusunlar Yeraltı Kaptajı’ günyüzüne çıkarılarak Başkentlilere tanıtılacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin turizm potansiyeline sahip tarihi alanlarını günyüzüne çıkarmak ve manevi değerini anlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent olmasının ardından Ankara’ya içme suyu taşımak için kurulan ‘Kusunlar Yeraltı Kaptajı’nı Başkentlilere tanıtmak amacıyla inşasına başladığı ve 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ‘Kusunlar Anı Parkı’nın yapım çalışmalarına devam ediyor.

YAVAŞ: “KENTİMİZİN TARİHİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Tarihi Kusunlar Yeraltı Kaptajı’nın günyüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’nın Başkent olmasıyla artan nüfusun su ihtiyacı için inşa edilen Cumhuriyet Dönemi eserlerinden ‘Tarihi Kusunlar Yeraltı Kaptajı'nı günyüzüne çıkarıyoruz. Bir ay içerisinde tamamlayacağımız Kusunlar Anı Parkı ile Ankaralılara yeşil alan kazandırırken kentimizin tarihine de sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

17 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkalığında görevli Peyzaj Mimarı Ceren Gülen, 25 bin metrekarelik alanda oluşturulan parkın 17 bin metrekaresinin yeşil alan olacağını belirterek yapılan çalışmalarla ilgi şu bilgileri verdi:

“Burada eskilerden beri yer alan bir şebeke suyu hattımızın park alanına dönüştürülmesi çalışmasını yürütüyoruz. Yaklaşık 25 bin metrekare alan içerisinde 17 bin metrekare yeşil alanımız var. Park içerisinde oturma gruplarımız, dekoratif bir çocuk oyun alanımız ve çardaklarımız yer alacak. 2 parseli birleştirmek ve derenin üzerinden vatandaşları geçirip alan içine katabilmek amacıyla park içerisinde 2 köprümüz olacak. Bunlardan bir tanesi burada yer alan eski köprü, diğeri ise yeni yapacağımız ahşap köprümüz. Bunlarla birlikte parkımızın arkasında 5 çeşit meyve ağacının bulunduğu meyve bahçemiz yer alacak. Alana yaklaşık 600 ağaç ile 5 bin çalı dikilecek. Ayrıca 40 araçlık otoparkın bulunduğu ana girişimize de yeraltındaki kaptajı simgeleyen giriş takı konumlandıracağız.

1920’LERDEN 2020’LERE

Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi’nde yer alan ve Çubuk-1 Barajı’ndan daha eski bir geçmişe sahip ‘Kusunlar Yeraltı Kaptajı’ Ankara’nın Başkent olmasından sonra hızla artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuş bir tesis özelliğini taşıyor. Yapımına 1926 yılında başlanılan kaptaj, 1931 yılında tamamlanmış ve hâlâ günümüzde de işlevselliğini koruyor.

ABB, tarihi değere sahip kaptajın üstüne inşa edilen ‘Kusunlar Anı Parkı’ ile hem tesisi Başkentlilere tanıtacak hem de bölge yepyeni bir yeşil alan kazanmış olacak.