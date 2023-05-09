Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforu ve güvenliği için İzmit Cumhuriyet Parkına klimalı kapalı modern durak inşa edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Parkına kapalı modern durak inşa edildi. Eski duraklar sökülerek yerine 2 klimalı toplu taşıma durağı montajı yapıldı. Modern kapalı durak vatandaşlara dört mevsim rahatlık ve güven sağlayacak.