KYÖD Başkanı Uğur Saral, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel olarak bastırdıkları pulu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında özel bir çalışma yaparak 100 adet pul bastırdı.

KYÖD Başkanı Uğur Saral, bastırılan pullardan bir tanesini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hediye etti. Başkan Hürriyet de bu anlamlı hediyeden dolayı Uğur Saral’a teşekkürlerini sunarak çalışmalarında başarılar diledi.