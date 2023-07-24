13. Trans Anatolia Rally Raid bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında Samsun- İzmir arasında gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - TransAnatolia 13. yılındaki yarış rotasını düşmanın geri çevrildiği, büyük taarruzun yapıldığı, zaferlerle dolu, Dünya savaş tarihine adını yazdırmış Kurtuluş Savaşı’nın izini sürerek oluşturdu.

2 Eylül’de Milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarış, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.

TransAnatolia, 13. yılını Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır nitelikte unutulmaz bir rotayla karşılamaya hazırlanıyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenen TransAnatolia 2350 Km’lik parkuru ile Dünyanın en uzun ve en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak tanınıyor.

YARIŞ TOPLAM 17 İL SINIRINDAN GEÇECEK

Yarışmacılar, bu yıl yarış kapsamında Cumhuriyetin 100. yılı için hazırlanan Türkiye'nin en değerli tarihi rotalarını kat edecek. Samsun’dan Start alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa il sınırlarından geçerek İzmir’de Finiş görecek.

2 Eylül’de Milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarışta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya yolculuk ettiği Kurtuluş Yolu güzergâhı Amasya'ya kadar izlenecek.

Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ve ilk kuruluş belgesi olan Amasya Genelgesi’nin yayınladığı gün Amasya’dan geçilecek.

Tokat’ın ardından 4 Eylül’de de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas’ta olunacak.

Tuz Gölü etabı ile devam eden rotada Haymana’ya varılarak dördüncü gün sonunda kamp yapılacak.

TransAnatolia’nın beşinci gününde ilk etap Frig Medeniyeti’nin tarihi başkenti Gordion Antik kenti önünden start alacak ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleşmiş olduğu, hala savaşın izlerini taşıyan alanlardan geçecek. Günün ikinci etabı ise Yazılıkaya Midas Kenti ile Ayazini arasında Frig vadisinde gerçekleşecek. Afyon’a varılmasının ardından konaklayacak olan yarışçılar altıncı gün için enerji depolayacak.

6. günün ilk etabı süvarinin izinde Büyük Taarruz’un önemli aşamalarından biri olan Çiğiltepe Savaşı’nın izlerini taşıyan Çiğiltepe Şehitliğinden başlayacak ve 5. Süvari Kolordusu’nun izini takip ederek Elvanpaşa’da sona erecek. Büyük zaferinin kazanıldığı Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi alanından start alacak Dumlupınar etabı ile devam eden gün, Simav Gölcük Gölü Kamp alanında sona erecek. Transanatolia Ralli Raid 7. ve son gününde Demirci Akıncıları olarak bilinen milis kuvvetlerinin izinden giderek Demirci üzerinden İzmir’e ulaşılacak ve yarışın son etabı 9 Eylül etabının ardından yapılacak Finiş töreni ile sona erecek.