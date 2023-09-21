Cumhuriyetin 100. yılı onuruna “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu” düzenleniyor. Sempozyum, Cumhuriyetin 100. yılında değişimleri ve beklentileri ortaya koymak amacıyla çeşitli alanlardan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da ulusal nitelikli “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu” düzenlenmesi planlandı. Doğuş Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde yapılması planlanan sempozyum Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumla ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere de yer verildi:

“Bildiri özetleri, sempozyum bildiri kitapçığında yer alacaktır. Sunulan ve bilim kurulu tarafından uygun görülen çalışmalar tam metin olarak basılacaktır. Sempozyum, Cumhuriyetin 100. yılında değişimleri ve beklentileri ortaya koymak amacıyla çeşitli alanlardan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum, niteliksel veya niceliksel her türlü araştırma yaklaşımına açıktır.”