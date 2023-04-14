Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında 14-18 yaş arası liseli gençlere yönelik müzik yarışması düzenliyor. Bursa’daki bütün liselerden öğrencilerin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.

Nilüfer Belediyesi liseli öğrencileri müzikte buluşturacak. Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılında “Gençler Sahne Sizin” sloganıyla liseli gençlere yönelik müzik yarışması düzenliyor. Mix Müzik sponsorluğunda gerçekleşecek yarışmaya 14-18 yaş arasındaki liseli gençler katılabilecek. “En İyi Orkestra”, “En İyi Solist”, “En İyi Beste”, “En İyi Dörtlü”, “En İyi Üçlü”, “En İyi İkili” kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartnameye; www.nilufer.bel.tr/lmywww.nilufer.bel.tr/lmy adresinden ulaşabilir ve yine aynı adresten başvurusunu yapabilir. Yarışmaya katılan enstrümanistlerin tümü, ayrıca bir başvuru gerekmeksizin; “En İyi Basçı”, “En İyi Gitarcı”, “En İyi Klavyeci”, “En İyi Davulcu”, “En İyi Alternatif Enstrüman” (nefesli, vurmalı, yaylı) dallarında değerlendirilecek. Yarışma tarihleri son başvuru tarihinden sonra belirlenerek duyurusu yapılacak.

Bursa’daki bütün lise öğrencilerine açık olan yarışmada dereceye giren öğrencilere Mix Müzik alışveriş çeki verilecek ya da özel ders olanağı sağlanacak.