İzmit Belediyesi öncülüğüyle Sağlam Metal A.Ş Kültür Arşivi’nden; Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi tarihini anlatan Cumhuriyet’in 100. Yılında Sanayileşme Öyküsü Sergisi, Nikomedia Sanat Galerisi’nde açıldı.KOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğüyle ekonomik kalkınmayı vurgulamak ve sanayi tarihimizle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Sanayileşme Öyküsü Sergisi’ Nikomedia Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sağlam Metal A.Ş Kültür Arşivi’nden fotoğrafların yer aldığı serginin açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sağlam Metal A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak, Sağlam Metal Kültür ve Sanat Programları Yöneticisi Ömer Faruk Arslan, İzmit Sekalılar Dernek Başkanı Erdoğan Külah ve yönetimi, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, CHP Kocaeli İl Eski Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Eski Başkanı Hakan Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, serginin önemine dikkati çekerek, "Özellikle Cumhuriyet’imizin 100’ücü yılında sanayileşme öyküsünü anlatan kıymetli bir sergi. Kurtuluş Savaşından çıkmış, ekonomisi dışa bağımlı, Sanayi Devrimini ıskalamış ve üretemeyen bir Osmanlı’dan sadece 4 fabrika alan Türkiye Cumhuriyeti milli bir anlayışla yürüttüğü ekonomik kalkınma çalışmaları sonucunda 50’ye yakın fabrika kurarak ve ithalatı büyük bir oranda azaltarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının temellerini atmıştı. O dönemin fabrika kuran zihniyetinden bu dönemin fabrika kapatan zihniyetinin en önemli somut örneklerinden bir tanesidir" dedi.

“SEKALILAR LOKALİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Seka gibi değerin özlemini duyduklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Seka kimliğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına hayata geçireceğimiz Sekalılar Lokalinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 1-2 ay içerisinde inşallah tamamladığımızda Sekalılar Lokali bütün Seka dostlarının kullanımına sunulacak. Bu kimliğin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir lokasyon olacak. Bugün ise Nikomedia Sanat Galerimizde bu anlattıklarımızın ışığını yayacak bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizde açılan fabrikalardan gazete ve posterlerden görselleri siz değerli İzmitlilerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda kentimizin kalkınmasında büyük payı olan Seka tarihine de belge niteliğinde görseller sunan önemli bir sergi. Cumhuriyet dönemi ekonomik kalkınmayı adım adım izleyebileceğiniz bu sergiyi bütün halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.