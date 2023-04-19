Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Nikomedia Sanat Galerisi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi tarihini anlatan Cumhuriyetin 100. Yılında Sanayileşme Öyküsü Sergisi açıldı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğüyle ekonomik kalkınmayı vurgulamak ve Türkiye’nin sanayi tarihiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Sanayileşme Öyküsü Sergisi’, Nikomedia Sanat Galerisi’nde açıldı. Sağlam Metal A.Ş Kültür Arşivi’nden fotoğrafların yer aldığı serginin açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bu sergi bizim için önemli bir sergi. Özellikle Cumhuriyet’imizin 100’ücü yılında sanayileşme öyküsünü anlatan kıymetli bir sergi. Kurtuluş Savaşından çıkmış, ekonomisi dışa bağımlı, Sanayi Devrimini ıskalamış ve üretemeyen bir Osmanlı’dan sadece 4 fabrika alan Türkiye Cumhuriyeti milli bir anlayışla yürüttüğü ekonomik kalkınma çalışmaları sonucunda 50’ye yakın fabrika kurarak ve ithalatı büyük bir oranda azaltarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının temellerini atmıştı” dedi.

Koçak: “Farkındalık oluşturmak istedik”

Sağlam Metal Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak ise, “Biz Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında sanayiciler olarak farkındalık oluşturmak istedik. Burada gördüğünüz resimler 1923 yılından başlıyor. 100’üncü yılda İzmit Belediyesinin katkısıyla böyle bir sergi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.