Zeytinburnu Belediyesi, ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında 100 Çınar Ağacı’ sloganıyla nesiller arasında köprü vazifesi gören çınar ağaçlarını; ilçenin muhtelif alanlarına Zeytinburnu’ndaki öğrencilerle birlikte dikecek.

İlk çınarı Zeytinburnu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Zeytinburnu Kaymakamlık Binası önündeki yeşil alana diken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Milletçe Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Zeytinburnu’nda 100’üncü yılın hatırasını yaşatmak üzere Zeytinburnu Ortaokulu öğrencilerimizle 15 Temmuz ve Kaymakamlığımızın önüne bir çınar diktik. 100’üncü yıl vesilesiyle ilçemize 100 çınar ağacı dikeceğiz. Hepinizin bildiği gibi çınar ağacı medeniyetimizde nesillerin sürekliliğini ifade eder. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize Cumhuriyetimizin 100. yılında diktiğimiz ağaçlarımızı emanet ediyoruz. Tıpkı Cumhuriyetimizi koruyup kollayacakları ve al bayrağın altında durduğumuz müddetçe ilelebet yaşatacakları gibi. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun” dedi.

Proje ilçenin tamamını kapsıyor

Uzun ömürlü olmasıyla bilinen çınar ağaçları; Zeytinburnu’ndaki okul bahçeleri, meydanlar, parklar, bulvarlar, cami avluları gibi alanlarda konumlandırılacak. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek proje ilçenin tamamını kapsayacak. Cumhuriyetin 100. yıl hatırasının daha kalıcı olmasının hedeflendiği projede her çınarın önünde özel tasarım levhalar yer alacak.