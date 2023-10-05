Çanakkale’nin Lapseki ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kamu kurumları arası voleybol turnuvası başladı.

Lapseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kamu kurumları arası voleybol turnuvası Dalyan mahallesindeki İsmail Baykut ilkokulu kapalı spor salonunda başladı. Turnuva, 12 takım iki grup halinde oynanacak. Hafta 5 gün ve günde iki maç olarak oynanacak. 100’üncü yıl voleybol turnuvasında toplamda takımlar 38 maç oynayacak ve 28 Ekimde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

3 set üzerinden oynanan Lapseki Kaymakamlığı kamu kurumları arası 100’üncü yıl voleybol turnuvasında açılış maçında geçen yılın şampiyonu Çardak Belediyesi, Plevne Ortaokulu karşılaştı. 25-18 ve 25-22 iki seti de alan Plevne Ortaokulu sahadan 2-0 galip ayrıldı. Günün ikinci maçında ise Lapseki Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Lapseki Meslek Yüksek okulu karşılaştı. Her iki sette de üstün oynayan ve setleri 25-12- ve 25-15 alan Lapseki Meslek Yüksek Okulu sahadan 2-0 ayrılan taraf oldu. Voleybol turnuvasını Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Lapseki Emniyet Müdür Vekili komiser Salih Aydemir, ilçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ izledi.