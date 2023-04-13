Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, daha yaşanabilir bir dünya için adımlarını hız kesmeden atmaya devam ediyor. CW Enerji Kırklareli’nde faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 2331,4 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki fabrikaların çatılarına güneş enerji santrali (GES) kurmayı sürdürüyor.

CW Enerji Kırklareli’nde faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da imzasını attı ve yaptığı iş birliği ile daha yeşil bir çevre için bir adım daha atmış oldu.

Firmanın çatısına 2331,4 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerji santrali sayesinde firmanın yılda yaklaşık 1.095.000 kg karbon salınımının önüne geçeceğini ve yılda 165 ağacın kurtarılmasını sağlayacağını kaydetti.

Güneş enerji santralinin bakımı kolay olan ve maliyetini kısa sürede karşılayabilen avantajlı bir sistem olduğunu dile getiren Yılmaz, fabrika çatılarına kurdukları güneş panelleriyle firmaların elektrik tüketimlerini kendi üretimlerinden karşılayabildiğini söyledi.

Hemen hemen her sektörün en önemli girdi maliyetlerinin başında enerji konusunun geldiğini belirten Yılmaz, “Firmalar enerji maliyetlerini düşürmek ve yeşil dönüşümde rekabet güçlerini korumak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş avantajları ile ön plana çıkıyor. Bu nedenle GES kurulumları son yıllarda artmaya başladı. Fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santralleri sayesinde sanayiciler ürettikleri elektrik enerjisini kendi ihtiyaçları için kullanıp maliyetlerini düşürüyor. Yani enerji maliyetlerini güneş enerjisi ile çözüme kavuşturmak mümkün” dedi.