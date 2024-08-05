CW Enerji, tüm hızıyla GES projelerine imza atmaya devam ediyor. Firma ile Berteks Tekstil A.Ş. arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 4.800.000,00 Dolar tutarında sözleşme imzalandı. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yeni bir sözleşmeye daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu projenin 2024 yılının son çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji tüm hızıyla güneş enerji santrali (GES) projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Anlaşma yaptığı firmalara bir yenisini daha ekleyen CW Enerji, yeni bir arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 4.800.000,00 Dolar tutarında sözleşme imzaladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yeni bir GES projesine daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, “Bu kapsamda yine güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Şirketimiz ile Berteks Tekstil A.Ş. arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 4.800.000,00 Dolar tutarında sözleşme imzaladık” dedi.

Projenin 26 Temmuz 2024 tarihinde KAP bildirimini yaptıklarını ifade eden Yılmaz, söz konusu projenin 2024 yılının son çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Ülkemizin son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi yenilenebilir enerji alanında da ciddi bir atılım içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, “Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücünü giderek artırdığını görüyoruz. Bu alanda ciddi bir ilerleme söz konusu. Biz de CW Enerji olarak imza attığımız her bir anlaşma ve kurulumunu tamamladığımız her bir güneş enerji santrali ile ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz. Bu bilinçle yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

DAHA ÇEVRECİ, DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ

Berteks Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Asım Berk Noyan da, çevreci ve insan odaklı yaklaşımları doğrultusunda arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumuna karar verdiklerini söyledi. Noyan, “Enerjimizi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek dünyamızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu bilinçle, firma olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefimiz kapsamında güneş enerji santralimizi hayata geçireceğiz. Bu proje hem çevremizi koruma hem de enerji ihtiyacımızı sürdürülebilir bir şekilde karşılama yolunda oldukça önemli bir adım” dedi.

Noyan, daha çevreci, daha temiz enerji üreterek, çevrenin korunmasına katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.