CW Enerji, birbiri ardına düzenlenen fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Amerika kıtasına çıkarma yapan firma, 21-22 Ağustos tarihleri arasında Miami’de gerçekleşen The Energy Expo, 27-29 Ağustos tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleşen Inter Solar South America ve 9-12 Eylül tarihleri arasında da Kaliforniya'da düzenlenen RE+ Fuarı’nda modern teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Amerika kıtasında adeta gövde gösterisi yaptı. Firma, Miami, Brezilya ve Kaliforniya’da gerçekleştirilen üç ayrı fuara katılım sağlayarak, birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ilk olarak 21-22 Ağustos tarihleri arasında Miami Macc Convention Center’de düzenlenen The Energy Expo’ya, ardından 27-29 Ağustos tarihleri arasında Brezilya Expo Center Norte Sao Paulo’da gerçekleştirilen Inter Solar South America’ya ve son olarak CW Energy USA ile 9-12 Eylül tarihlerinde Kaliforniya'daki Anaheim Convention Center’de düzenlenen RE+ Fuarı’na katılım sağladıklarını söyledi.

Türkiye’de olduğu gibi uluslararası arenada da fark yaratan ürünleri ile dikkatleri üzerlerine çektiklerini ifade eden Sarvan, “Fuarlarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz ürünlerimizi katılımcılarla bir araya getirdik. Fuarlarda hem sektördeki gelişmeleri yakından görüyoruz hem de ürünlerimizi katılımcılara tanıtma imkanı buluyoruz. Fuarlara en iyi şekilde hazırlanarak uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte ziyaretçilerimize ürünlerimizi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Her iki fuar da güzel ve verimli geçti” dedi.

Her fuarda olduğu gibi bu fuarlarda da mevcut ve potansiyel müşterileri ile çeşitli görüşmeler yapma şansı yakaladıklarını ifade eden Sarvan, fuarlarda dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerle bir araya geldiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ARENADA DA BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORUZ

Stantlarında güneş enerjisi çözümlerini, hayata geçirdikleri yeni projelerini ve sürdürülebilir enerji çözümlerini sergilediklerini ve ziyaretçilerine ürünlerini detaylı bir şekilde aktardıklarını dile getiren Sarvan, “The Energy Expo, Inter Solar South America ve RE+ Fuarı’nda yerli ve milli olan güneş panellerimizi sergiledik. CW Enerji olarak, Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya pazarında da yer alabileceğini gösteriyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz güneş enerjisi ürünlerimizle dünya pazarında da güçlü bir şekilde yer alarak, yerli üretimimizle global ölçekte de rekabet edebileceğimizi kanıtlıyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada da başarıyla temsil ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur” diye konuştu.