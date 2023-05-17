CW Enerji, yeni yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üretim kapasitesini 2023 yılında 1.8 GW’a çıkaran CW Enerji, artan kapasiteyle uyumlu olarak ham madde, Güneş Enerjisi Panelleri ve ticari ürünlerin depolanması için yaklaşık 200 Milyon Türk Lirası bütçeli yeni depolama yatırımını gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Fotovoltaik sektöründe önemli isimler arasında yerini alan CW Enerji, ek depolama alanı yatırımına başladı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda bulunan fabrika binasının yanında 17 bin metrekare ve 6 bin metrekare olmak üzere toplam 23 bin metrekare alanda inşaat çalışması başlatıldı. Yeni depo alanı inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalara hız verildi.

Depolama yatırımı hakkında konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Üretim hattımızı güçlendirerek 2023 yılında üretim kapasitemizi 1.8 GW’a çıkarmıştık. Üretim kapasitemizin artmasının depolama alanımızda büyüme ihtiyacını ortaya çıkaracağını biliyorduk. Bu yüzden bu yatırımımızı planlamıştık ve gerçekleştiriyoruz. CW Enerji olarak hızla büyüme ve gelişmemizi sürdürüyoruz. Son yıllarda güneş enerjisinin maliyetler bakımından en ekonomik elektrik üretim modeli haline gelmesi talepleri artırdı. CW Enerji olarak artan taleplerin karşılanması adına hem üretim hem de depolama kapasitemizi artırdık” dedi.

YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

CW Enerji'yi dünyada bir marka haline getirmeyi ve CW Enerji panellerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Depolama alanı için yaklaşık 200 Milyon Türk Lirası yatırım bütçesi ayırdık. Fabrika alanımızda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra inşaat tamamlanarak yeni depolama alanımıza kavuşacağız. Sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Yeni depolama alanın kullanımı hakkında konuşan Sarvan, “Yeni depo alanımızda üretilen son teknoloji güneş panellerimizin yanı sıra yeni üretimine geçtiğimiz lityum bataryaları, inverterlerimizi ve güneş enerjisi sistemleri bileşenlerimizi satışa hazır bulunduracağız” dedi.