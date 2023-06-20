CW Enerji, Münih’te düzenlenen Intersolar Europe Fuarı'na katıldı. Firma, yeni teknoloji ile geliştirdiği son ürünlerini fuar standında sergiledi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, 14-15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Messe Müchen Fuar Merkezinde üç gün boyunca süren ve dünyanın dört bir yanından gelen yenilenebilir enerji sektöründen markaların yer aldığı Intersolar Europe Fuarı’na katılım sağladı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada “Her yıl katıldığımız Intersolar Europe Fuarını çok önemsiyoruz. Bu fuarda da her yıl olduğu gibi faydalı görüşmelere adım attık. Alanında uzman ekibimizle birlikte dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurma şansı yakaladık” dedi.

14-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Intersolar fuarında yeni ürünümüz TopCon 16 Busbar güneş panelimizi sergiledik. Yüksek verimliliğe sahip yeni ürünümüz yoğun ilgi gördü. Yenilenebilir enerji sektörü gelişmeye çok açık bir alan. CW Enerji olarak yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Fuar değerlendirmesinde bulunan Sarvan, “Bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla daha yoğun bir katılım gördük. Bu fuarda yerli ve milli olan güneş panellerimizi geniş ürün yelpazemiz ile tanıttık. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Türkiye’de bu teknolojide güneş panellerinin üretilmesinden dolayı şaşkınlıklarını gizleyememeleri ülke olarak bizi teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında doğru yolda olduğumuzu gösterdi. CW Enerji olarak Türkiye’de yüksek teknoloji ürünlerinin üretilerek dünya pazarında yer alabileceğini gösteriyoruz. Bu bizim için gurur kaynağıdır” dedi.

Fuara gelecek sene de katılacaklarını belirten Sarvan, “CW Enerji olarak gelecek yıl da bu yılın üzerine koyarak devam edeceğiz. 2024 yılı fuarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden 19-21 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Intersolar Europe Fuarına tüm sektör paydaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.