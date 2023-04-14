Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kayseri Şube Başkanı Seval Genç, Ergenekon soruşturmaları sırasında Prof.Dr. Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne kurulan kumpasın 14.yılında yapılanları unutmadıklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ÇYDD Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Hukuk tarihimizin en kara günlerinden biri olan 13 Nisan 2009 gününü unutmadık, unutmayacağız! Ergenekon Soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak başta ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ve ÇYDD Yönetim Kurulu üyelerinin evlerine yapılan polis baskını ve gözaltılar, ÇYDD Genel Merkez ve birçok şubesine yapılan aramalarla devam etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 33 şubesi ile yönetici ve gönüllülerinin evleri de dâhil olmak üzere 81 noktaya baskın yapıldı; 36 dernek üye ve gönüllüsü gözaltına alındı.

Cumhuriyet’in temel değerlerini korumaktan başka bir amaç ve eylemi olmayan derneğimizin Genel Merkezindeki tüm evrak ve bilgisayarlara; Yönetim Kurulu üyelerimizin evlerindeki eşyalara, aile üyelerinin kişisel eşyalarına hoyratça el konuldu.

Daha sonra toplanan tüm bu belgelere eklemeler yapılarak ve sahte dijital kayıtlar oluşturularak Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ı ve ÇYDD’yi itibarsızlaştıracak sahte deliller oluşturuldu. ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL, Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ ve Av. Nur GERÇEL hakkında hazırlanan iddianamede yüklenen suçlar bu sahte delillere ve polis raporlarına dayandırıldı. Yine ÇYDD Zeytinburnu Şubesi Başkanı Sema MURAT ve ÇYDD Pendik Şubesi Başkanı Şeyda Eşsiz hakkında asla kabul edemeyeceğimiz konularda iddianameler hazırlandı.

Yaşadığımız bu kara günde Çağdaş Yaşam’a olan inançlarını asla kaybetmeyen ve bu süreçte destekleriyle her zaman bizimle olan şube başkanlarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize ve tüm çağdaş yaşam dostlarına teşekkür ediyor; özgürlüğümüz için verdikleri çabalar için minnettarlığımızı yineliyoruz.

Bugün, kumpasın 14.yılında yaşananları unutmadık, unutmayacağız…

Bugün FETÖ’nün emniyet mensupları, ÇYDD kumpas kuranlar yargılanıyor. Biliyoruz ki kumpaslar, laiklik ilkesini yok etme amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz, defalarca kez tarikat ve cemaat örgütlenmelerine yönelik kamuoyunu uyarmıştır. Türkan Saylan Hocamız, FETÖ’nün gerçek yüzünü ve hedefini kamuoyuna ilk önce duyuran toplum önderi olmuştur, bu nedenle hedef seçilmiştir. Bugün gelinen noktada, tarikat ve cemaat örgütlenmelerinin ülkemizi nasıl bir karanlığa sürüklediği herkes tarafından deneyimlenmiştir.

Bu sefer adalet geçte olsa yerini bulacak. Ancak geç gelen adaletle birlikte ne canlar yandı, ne kayıplar yaşadık… Olanları geri alamasak da kaybettiklerimizi geri getiremesek de hukuka güveniyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak ülkemizin karanlık günleri yeniden yaşanmaması adına çalışmaya, aynı Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN Hocamız gibi demokratik, laik ve çağdaş eğitim için, eşitlik ve adalet için yılmadan ve yorulmadan mücadele etmeye devam ediyoruz.

Bizler sonuna kadar adalete inanıyor, adaletin de sadece eğitim ile sağlanabileceğini biliyoruz. Bugün, 34.yılımızda, Türkan Hocamızın miting meydanlarında söylediği gibi “Ne şeriat ne darbe!” diyoruz.

Laik ve çağdaş bir Türkiye için Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte ileri"