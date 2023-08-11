Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durum Bülteni'ne göre dikkat edilmesi gereken yollar paylaşıldı. Bursa İnegöl Boyuyük yolunun 51-56. kilometrelerinde Asfalt yenileme çalışması nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durum Bülteni'ne göre, TEM otoyolu Edirne Babaeski-Habsa kavşağı istikametinde üst yapıda onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak sağ şeritten ulaşıma izin veriliyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Markala-Çanakkale Otoyolu Projesi (1915 Çanakkale Köprüsü dahil), Gelibolu Güney - Lapseki kesimi, otoyolun 1-3 kavşakları. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yaklaşım Viyadüğü'nde kilometrelerce bakım onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak, karayolunun sağ şeridi ve bazı sol şeritleri çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28. kilometresindeki (Özdemir Mahallesi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Uşak-Denizli yolunun 17-19. kilometrelerinde Kırka Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüp bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kuskunkıran Geçidi-Van yolu, 0-1. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 19.00'a kadar trafiğe kapatılarak sürücüler il yollarına yönlendirilecek.

Artvin-Şavşat yolu, 35-38. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.