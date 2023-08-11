Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 4 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sebebiyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin ismi öğrenilmeyen, 35 BAP 346 plakalı Mercedes marka otomobil ve 34 AD 8258 plakalı Fiat marka otomobil ile 06 ED 9924 plakalı Mercedes marka kamyon ve 41 GJ 022 plakalı Fiat marka otomobil, iki ayrı noktada maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun sağ ve orta şeridi trafiğe kapandı. Trafik polisleri, sol şeritten kontrollü geçişleri sağladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.