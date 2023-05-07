Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100’de otomobilin başka bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat G. idaresindeki 09 DJ 651 plakalı otomobil, önünde seyreden Resul Ç. yönetimindeki 41 AAY 621 plakalı otomobile çarptı. Kaza neticesinde araçlar savrularak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Resul Ç., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.