Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
D-100 karayolu Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KL 626 plakalı otomobil Düzce istikametinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücünün durdurduğu araca ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yangın tüpleriyle yapıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.