Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 Karayolu İstanbul istikameti Bekirpaşa Kavşağı’nda meydana gelen kazada, 34 GUJ 728 plakalı otomobil ile 54 AKL 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.