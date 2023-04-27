D-100 kara yolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, O.A.(48) idaresindeki 41 ACG 824 plakalı tır ile K.Ö. hakimiyetindeki 34 CFJ 177 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.