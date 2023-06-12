D-650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında tıra ok gibi saplanan otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan Tevfik T. (23) idaresindeki 54 ABG 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerlemekte olan A.D. kontrolündeki 42 ADY 985 plakalı tırın altına girdi. Adeta tıra ok gibi saplanan otomobil kağıt gibi ezildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.