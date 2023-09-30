Okan Bayülgen ve ekibinin öncülüğünde, İstanbul’un en sıra dışı mekânlarından biri olan Dada Salon Kabarett, İstanbul’dan sonra Bursa’da kapılarını Emre Altuğ'un bir birinden güzel şarkılarıyla açtı.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

İstanbul'dan sonra Bursa'da kapılarını açan Dada Salon Kabarett ilk gecesinde Bursalıların yoğun ilgisini gördü. Podyum Park'ta açılan mekanın ilk konuğu ise başarılı sanatçı Emre Altuğ oldu. Emre Altuğ seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla Bursalılara müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Gecede ilk önce sahne alan Drag Quenn, sanatını sahneye taşıyan Matmazel Coco, konukları şarkılar ve esprileriyle eğlendirirken, Bursalıları geceye hazırladı. Ardından sahne alan ve yaklaşık 3 saat sahnede kalan Emre Altuğ, gerek sesi gerekse sahne performansı ile 'Dada Salon Kabarett'i hınca hınç dolduran sevenlerinden tam puan aldı.

Emre Altuğ programında dillerden düşmeyen 'Su Gibisin', 'Bu Kadar Mı?', 'Gidecek Yerim Mi Var?', 'Kapış Kapış' ve 'Aşk-ı Kıyamet' isimli şarkılarını seslendirdi. Emre Altuğ'un tüm şarkılarına eşlik eden Bursalılar gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdular.