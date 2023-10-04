Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan'a bağlı Kınık köyünde, yaşadığı riskli gebelik nedeniyle sezaryen doğum planlanan 37 haftalık hamile Yeter Durmuş'un yaşadığı olağanüstü doğum olayı büyük bir sevinç ve umut kaynağı oldu. 23 Eylül Cumartesi gecesi, Yeter Durmuş gece vardiyasında çalışan eşiyle iletişim kurmaya çalıştı ancak yerin derinliklerinde çalışan eşi ulaşılamazdı. Bu sırada aynı maden ocağında çalışan sağlık evi görevlisi Ebe Gözde Birdal'ın kocası, durumu öğrendi ve hemen eşine bilgi verdi.

Ebe Gözde Birdal, bu bilgi üzerine hızla hareket ederek 112 acil hattını aradı ve Yeter Durmuş'un evine doğru yola çıktı. Eve geldiğinde, Durmuş'un doğumunun başladığını tespit etti. Ebe Birdal, anında müdahalede bulunarak doğumu evde gerçekleştirdi. Bu zorlu sürecin sonunda, sabahın erken saatlerinde sağlıklı bir kız bebek dünyaya geldi.

Önceki gebeliklerinde yaşadığı zorlu deneyimler nedeniyle riskli bir hamilelik süreci geçiren Yeter Durmuş, bu kez sağlıklı bir bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Hem anne hem de bebek, doğum sonrası kontroller için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.