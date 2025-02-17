Dağaşan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Duygularım bugün biraz karmaşık. Gerçekten iyi oynuyoruz. Oyuna hakim sürekli biziz. 1 haftada 3 maç oynayan bir kadro var. Biraz yorgunluk belirtisi de vardır ama yine 7-8 tane pozisyonumuz var, rakibinde olacak. Sonuçta bir karşılaşma oynuyoruz. Onlarda ellerinden geleni yapıyorlar ama 7-8 tane pozisyonumuz var. Allah aşkına gelip bir zemin etüdü yapsınlar. Sadece zeminle ilgili şikâyetim. Allah aşkına bu zemin yakışıyor mu? Benim amacım takımı çalıştırmak ve geliştirmek. Ama zeminin haline bakar mısınız Allah aşkına. Olacak gibi değil. Koskoca İnegöl ilçesine böyle bir zemin yakışıyor mu? 2 tane pas yapamayan takımlar bile uzun oynamaya çalışıyor. Bizim bir oyunumuz var bir şablonumuz var bir sistemimiz var. Oyamaya çalışıyoruz. Oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu zeminde oyuncu nasıl gelişebilir? Sonra diyoruz “Altyapıdan oyuncu çıkartalım, A takımdan oyuncu satalım.” Nasıl satacaksın bu zeminde? Maç izlerken insan keyif almaz bu zeminde. Yoksa maç berabere kalabilir, kazanabiliriz, kaybedebiliriz. İyi bir oyuncu grubuna sahibim. Onlara teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Zaten Allaha şükür aşağıyla hiçbir ilişkimiz yok. Bizim hedefimiz Play-Off’u zorlayabilmek. Ama bu zeminle ilgili herkes farkında ama hiçbir şey değişmiyor. En son 3 hafta önce bu sahada oynamıştık. Geldik yine patates tarlası gibi bir sahada oynuyoruz. Buna rağmen maçta bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize inanmaya devam etsinler.”