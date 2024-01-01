Yeni yıla girerken beraberinde gelen fiyat artışları, vatandaşları mağaza raflarında ve kasalarda yaşanan farklarla karşı karşıya bıraktı. Bazı mağazalar, 1 Ocak'tan itibaren birçok ürüne zam yaparken, özellikle zincir marketlerdeki etiket oyunları tepki çekti. İlk gününde bile vatandaşları isyan ettiren bu durum, asgari ücret henüz açıklanmadan zam furyasının sürdüğünü gösterdi.

Samsun'daki bir zincir markette yaşanan olay, yılın ilk raf-kasa fiyat farkı vakasını ortaya koydu. Mağazada kestanenin etiket fiyatı 138 TL olarak görünmesine rağmen, kasada ödenen tutar 169 TL oldu. Müşteriler, 31 TL'lik bu farka itiraz ederek mağaza çalışanlarından açıklama istedi.

Mağaza çalışanları, yaşanan fiyat farkının etiket değişikliğini unutmaktan kaynaklandığını belirtti. Ancak müşteriler, etiket fiyatı ile kasada ödenen tutarın aynı olması gerektiğini savundu. Çalışanlar, zammın yılbaşıyla birlikte uygulanmaya başlandığını ve etiketleri yeni fiyatlara göre değiştireceklerini ifade ettiler.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise bu tür durumlarda satıcıya, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesi uyarınca her ürün başına 2 bin 172 TL ceza uygulandığını açıkladı. Bu ceza, müşterilere yanıltıcı fiyat uygulayan mağazanın cezalandırılmasını sağladı.