Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Kalabak Suyun damacana fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 TL’ye yükseldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Son dönemde, özellikle akaryakıt zamları ve personel ve amortisman giderleri ile dövize bağlı hammadde girdi maliyetlerinin artışı nedeniyle Kalabak Suyu fiyatlarında artışa gidildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kapıya/eve teslim esasıyla çalışan Alo Kalabak hizmeti 20 TL, merkezden 30 – 60 kilometre arasındaki uzaklıkta olan ilçe ve mahallelerde 18 TL, 60 kilometre üzerindeki ilçe ve mahallelerde ise damacana fiyatı 20 TL oldu.