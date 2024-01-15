Asgari ücrete yapılan zam sonrası birçok sektörde zam furyası devam ediyor. Zamlardan nasibini alanlardan biri de su sektörü oldu. İnegöl’de dağıtım yapan firmalar 40 TL olan damacana suyu %38 zam yaparak 55 TL’ye satmaya başladı.

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Aylık maliyeti ne oldu?

Sağlıklı bir bireyin gündelik olarak tüketmesi gereken su miktarı uzmanlar tarafından 2,5 litre olduğu belirtiliyor. Buna göre ise 4 kişilik bir ailenin en az 3 adet damacana su tüketmesi gerekir. Yapılan zam sonrası 4 kişilik bir ailenin aylık suya ödeyecekleri rakam ise 660TL’dir.

Kaynak: MURAT AVCI