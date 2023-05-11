Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek finanse edilen “Çanakkale İlinde Küçükbaş Hayvancılıkta Süt üretimini ve verimini arttırma projesi" çerçevesinde üreticilere damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Ezine ilçesinde düzenlenen törene, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, daire müdürleri, Şube ve ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “2020 yılında üreticilerimizin ve süt işleyen firmalarımızın talepleri ve yaptığımız incelemeler sonucunda ilimizdeki Küçükbaş Hayvancılıkta Süt üretimini ve verimini arttırmak için bir proje hazırladık. Proje ile Ezine Peynirinin ham maddesi olan koyun keçi sütü ihtiyacını karşılamak için üretimi ve verimi arttırmak amaçlanmıştır. Bakanlığımız tarafından onaylanarak ödenek sağlanan projemizde bu amaç doğrultusunda 2021 yılında 261 üreticimize 30 bin kg, 2022 yılında 148 üreticimize 17 bin kg olmak üzere toplam 47 bin kilogram İtalyan Çimi Tohumu % 75 hibe, % 25 üretici katkılı olarak dağıttık. Yine 2021 yılında 100 üreticimize 100 tane süt sağım makinası % 50 hibe, % 50 üretici katkılı olarak verdik. Bugün burada hayvan başına süt verimine ve kalitesine olumlu katkı sunacak, ırk özelliklerine olumlu etkileyecek damızlık koç dağıtımı için toplandık. Ezine’de 27, Bayramiç de 21, Ayvacık’ta 11 ve Merkez ilçede 6 üreticimize, toplam 65 üreticimize, 65 damızlık koçu % 75 hibe, % 25 üretici katkılı olarak vereceğiz. Üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Üreticilere damızlık koçlarının teslim edilmesinin ardından tören sona erdi.