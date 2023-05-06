Damla sakızının toplumsal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi için büyük iş birliği yapıldıİZMİR (İGFA) - Falım ile Tohum Derneği’nin damla sakızının toplumsal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi için 2023 yılının ocak ayında başlattığı “Falım’la Yeşeren Sakız Ağaçları projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katkılarıyla yürütülen proje ile damla sakızının sektöre ve ülkeye kazandırılması hedefleniyor.

“Falım’la Yeşeren Sakız Ağaçları” projesi 5 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleştirilen bir toplantı ile tanıtıldı. Falım ve Tohum Derneği iş birliğinde başlatılan proje ile İzmir ve Çeşme’de damla sakızının teknik olarak geliştirilmesi, sektöre ve ülkeye kazandırılması amaçlanıyor. Damla sakızının toplumsal ve ekonomik yönden güçlendirilmesini hedefleyen proje; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katkıları ile yürütülüyor.

Damla sakızının önce Türkiye sonra dünya çapında bilinir hale gelmesi ve “Çeşme’nin damla sakızı” olarak anılmasının hedeflendiği proje ile aynı zamanda damla sakızının doğal yayılım alanında varlığını artırarak sürdürebilmesi de amaçlanıyor.