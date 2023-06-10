Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada damperi açık kalan kamyon, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondan ayrılan damper üst geçitte sıkışıp kalırken, kamyon ise şarampole uçtu; sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara yolu Kulaca Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet K.(45) yönetimindeki 16 NIH 11 plakalı kamyonun damperi açık unutulunca, kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile kasa köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koparken, kontrolden çıkan kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.