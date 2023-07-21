Beşiktaş, Ganalı futbolcu Daniel Amartey’i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferlerini sürdürüyor. Ganalı futbolcu Amartey’i kadrosuna katan Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey’le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.